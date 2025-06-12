Володимир Кириченко

Віцекомісіонер НХЛ Білл Дейлі для рашистських ЗМІ висловився стосовно недопуску збірної росії з хокею на Олімпійські ігри-2026 у Мілані.

Як ви знаєте, збірну росії з хокею не буде допущено до участі в Олімпіаді-2026. На вашу думку, чи погано для хокею, що Ові, Куч та інші не зіграють на турнірі?

«Прикро, що нашим російським гравцям не буде можливість взяти участь в Олімпіаді».

Нагадаємо, зимова Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого у двох італійських містах – Мілані та Кортіна д’Ампеццо. У чоловічому хокейному турнірі візьмуть участь 12 національних команд.

Раніше президент Міжнародної федерації хокею Люк Тардіф підтвердив, що збірна росії не візьме участі в Олімпійських іграх 2026 року.