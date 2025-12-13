Олег Гончар

Збірна України здобула третю перемогу на грудневому мінітурнірі Європейський кубок націй, обігравши Румунію 5:4 в овертаймі.

У першому періоді Україна повела 2:0. Олександр Пересунько відкрив рахунок, а Владислав Брага потім реалізував наступну атаку.

В другому періоді Україну чекав провал, оскільки румуни закинули чотири шайби, з яких лише одну в більшості.

У третій 20-хвилинці синьо-жовті реалізували камбек після кидків Дениса Бородая та Браги.

В овертаймі більшість реалізував Віталій Лялька кидком з середньої дистанції.

Зазначимо, що Україна виграла всі три матчі в Бухаресті.

Румунія – Україна 4:5 ОТ (0:2, 4:0, 0:2, 0:1)

Шайби:

0:1 Пересунько (Волков — більш), 17:38

0:2 Брага (Лялька, Здоровець), 18:00

1:2 Василе, 21:48

2:2 Бенце, 30:00

3:2 Загілуллін, 34:49

4:2 Ковач, 34:58

4:3 Бородай (Ворона), 53:11

4:4 Брага (Волков, Гребеник), 58:14

4:5 Лялька (Ворона, Матусевич — більш), ОТ 00:54

Воротарі: Левенте — Захарченко