Україна драматично перемогла Румунію в овертаймі
«Синьо-жовті» вирвали вольову перемогу у Європейському кубку націй
близько 4 годин тому
Збірна України здобула третю перемогу на грудневому мінітурнірі Європейський кубок націй, обігравши Румунію 5:4 в овертаймі.
У першому періоді Україна повела 2:0. Олександр Пересунько відкрив рахунок, а Владислав Брага потім реалізував наступну атаку.
В другому періоді Україну чекав провал, оскільки румуни закинули чотири шайби, з яких лише одну в більшості.
У третій 20-хвилинці синьо-жовті реалізували камбек після кидків Дениса Бородая та Браги.
В овертаймі більшість реалізував Віталій Лялька кидком з середньої дистанції.
Зазначимо, що Україна виграла всі три матчі в Бухаресті.
Румунія – Україна 4:5 ОТ (0:2, 4:0, 0:2, 0:1)
Шайби:
0:1 Пересунько (Волков — більш), 17:38
0:2 Брага (Лялька, Здоровець), 18:00
1:2 Василе, 21:48
2:2 Бенце, 30:00
3:2 Загілуллін, 34:49
4:2 Ковач, 34:58
4:3 Бородай (Ворона), 53:11
4:4 Брага (Волков, Гребеник), 58:14
4:5 Лялька (Ворона, Матусевич — більш), ОТ 00:54
Воротарі: Левенте — Захарченко
