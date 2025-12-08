Олег Гончар

У другому матчі чемпіонату світу U-20 в Дивізіоні 1А збірна України з хокею поступилася Норвегії 2:3 в овертаймі.

У першому періоді Україна реалізувала більшість і шайбу закинув Шибінський.

В другому періоді норвежці домінували, але збірна України втримувала рахунок. На старті третього Україна знову забила в більшості — відзначився Кураєв. Однак, в останні 10 хвилин основного часу Норвегія відігралася.

Овертайм завершився булітом після фолу Гапоненка — Ольсен не пробачив.

Після двох турів Україна має 3 очки завдяки ще й перемозі над Казахстаном. Наступний матч — проти Словенії 10 грудня.

Чемпіонат світу з хокею U-20. Дивізіон 1A

Норвегія U-20 – Україна U-20 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)

Шайби:

0:1 Шибінський (Яловий, Євтехов - більш), 23:53

0:2 Кураєв (Скороход, Гапоненко - більш), 46:52

1:2 ​​Ватне (Енгебратен, Ольсен - більш), 54:39

2:2 Майре (Коблар, Ватне), 55:57

3:2 Ольсен (буліт), 62:07

Воротарі: Валберг – Левшин