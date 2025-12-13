Україна U-20 врятувалася від вильоту в нижчий дивізіон
Для цього довелося вирвати перемогу у Франції
близько 2 годин тому
Молодіжна збірна України U-20 перемогла Францію з рахунком 3:2 в матчі за виживання на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1A і зберегла місце в другому дивізіоні.
Українці поступалися 0:2 після першого періоду, але оформили камбек завдяки шайбам Косарєва, Євтехова і Денисенко за 21 секунду до завершення матчу.
Україна стартувала на турнірі перемогою над Казахстаном в овертаймі, потім програла Норвегії в овертаймі та зазнала ще двох поразок поспіль від Словенії та Австрії.
Минулого року команда виграла турнір і піднялася в Дивізіон 1A вперше з 2012-го.
Чемпіонат світу з хокею U-20. Дивізіон 1A
Франція U-20 – Україна U-20 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)
Шайби:
1:0 Лем, 04:01
2:0 Діфур (Нсонса, Монарк), 04:35
2:1 Косарєв (Шульга, Євтехов), 22:06
2:2 Євтехов (Яловий, Шибінський — більш), 34:08
2:3 Денисенко (Шибінський), 59:39
Воротарі: Сох — Бойко