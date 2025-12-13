Олег Гончар

Молодіжна збірна України U-20 перемогла Францію з рахунком 3:2 в матчі за виживання на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1A і зберегла місце в другому дивізіоні.

Українці поступалися 0:2 після першого періоду, але оформили камбек завдяки шайбам Косарєва, Євтехова і Денисенко за 21 секунду до завершення матчу.

Україна стартувала на турнірі перемогою над Казахстаном в овертаймі, потім програла Норвегії в овертаймі та зазнала ще двох поразок поспіль від Словенії та Австрії.

Минулого року команда виграла турнір і піднялася в Дивізіон 1A вперше з 2012-го.

Чемпіонат світу з хокею U-20. Дивізіон 1A

Франція U-20 – Україна U-20 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Шайби:

1:0 Лем, 04:01

2:0 Діфур (Нсонса, Монарк), 04:35

2:1 Косарєв (Шульга, Євтехов), 22:06

2:2 Євтехов (Яловий, Шибінський — більш), 34:08

2:3 Денисенко (Шибінський), 59:39

Воротарі: Сох — Бойко