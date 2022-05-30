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Україна вперше за вісім років піднялася в рейтингу IIHF, Фінляндія – лідер

У топ-10 зміни відбулися лише зі Швейцарією і Чехією
Хокей Хокей в світі
20:34
Україна вперше за вісім років піднялася в рейтингу IIHF, Фінляндія – лідер

Міжнародна федерація хокею (IIHF) оновила рейтинг національних команд, в якому Україна вперше за 8 років піднялася на одну сходинку.

Зараз синьо-жовті знаходяться на 27-му рядку.

Лідерами рейтингу залишилася Фінляндія, на другому місці знаходиться Канада, а на третій росія. Єдина зміна відбулася на шостому рядку, яку зайняла Чехія.


Нагадаємо, раніше Фінляндія виграла домашній чемпіонат світу.


Карен Агабекян
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Теги

збірна України (хокей) IIHF

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