Україна вперше за вісім років піднялася в рейтингу IIHF, Фінляндія – лідер

У топ-10 зміни відбулися лише зі Швейцарією і Чехією

Міжнародна федерація хокею (IIHF) оновила рейтинг національних команд, в якому Україна вперше за 8 років піднялася на одну сходинку.

Зараз синьо-жовті знаходяться на 27-му рядку. Лідерами рейтингу залишилася Фінляндія, на другому місці знаходиться Канада, а на третій росія. Єдина зміна відбулася на шостому рядку, яку зайняла Чехія.

Нагадаємо, раніше Фінляндія виграла домашній чемпіонат світу.



Карен Агабекян