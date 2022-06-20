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Український хокеїст-зрадник ткачов отримав нагороду від путіна
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17:12
володимир ткачов / Фото: трактор
У Кремлі форвард володимир ткачов, який народився та навчився грати в хокей в Україні, отримав від володимира путіна орден «За заслуги перед Вітчизною» I ступеня.
Хоккеїста нагородили за срібло Олімпійських ігор в Пекіні, де він виступав за російську збірну.
Відзначимо, що ткачов народився в українському Дніпрі, а потім навчався в хокейній школі київського «Сокола».
Після Києва гравець поїхав в росію, де виступав за «Ак Барс», «Локомотив» і «Трактор».