Український хокеїст-зрадник ткачов отримав нагороду від путіна

Гравця не бентежить, що за наказом президента росії бомблять його рідне місто

володимир ткачов / Фото: трактор

У Кремлі форвард володимир ткачов, який народився та навчився грати в хокей в Україні, отримав від володимира путіна орден «За заслуги перед Вітчизною» I ступеня.

Хоккеїста нагородили за срібло Олімпійських ігор в Пекіні, де він виступав за російську збірну.

Відзначимо, що ткачов народився в українському Дніпрі, а потім навчався в хокейній школі київського «Сокола».

Після Києва гравець поїхав в росію, де виступав за «Ак Барс», «Локомотив» і «Трактор».