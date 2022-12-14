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«Вегас» у матчі з 11 голами обіграв «Вінніпег», «Едмонтон» виграв у «Нешвілла»

«Детройт» вдома поступився «Кароліні», «Тампа» розбила «Сіетл»
Хокей НХЛ
14 грудня 09:25
«Вегас» у матчі з 11 голами обіграв «Вінніпег», «Едмонтон» виграв у «Нешвілла»
Фото: USA TODAY Sports

«Вегас» у матчі з 11 голами обіграв «Вінніпег», «Едмонтон» виграв у «Нешвілла»

НХЛ. Регулярний чемпіонат:

«Детройт» – «Кароліна» 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

«Торонто» – «Анахайм» 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)

«Тампа-Бей» – «Сіетл» 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

«Нью-Джерсі» – «Даллас» 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

«Флорида» – «Коламбус» 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

«Баффало» – «Лос-Анджелес» 6:0 (0:0, 0:0, 6:0)

«Бостон» – «Айлендерс» 4:3 ПБ (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)

«Вінніпег» – «Вегас» 5:6 (1:2, 2:1, 2:3)

«Нешвілл» – «Едмонтон» 3:6 (1:3, 2:2, 0:1)

«Чикаго» – «Вашингтон» 3:7 (1:2, 1:2, 1:3)

«Колорадо» – «Філадельфія» 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

«Сан-Хосе» – «Арізона» 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
Карен Агабекян
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