Вегас та Едмонтон програли Анахайму та Колорадо, Кароліна обіграла Баффало
Монреаль розбив Юту, Айлендерс в дербі розгромило Рейнджерс
близько 1 години тому
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Торонто Мэйпл Лифс — Бостон Брюинз — 3–5
Монреаль Канадиенс — Юта Мамонт — 6–2
Тампа-Бэй Лайтнинг — Вашингтон Кэпиталз — 3–2
Сент-Луис Блюз — Сиэтл Кракен — 3–4 ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс — 0–5
Каролина Харрикейнз — Баффало Сэйбрз — 6–3
Сан-Хосе Шаркс — Флорида Пантерз — 3–1
Ванкувер Кэнакс — Коламбус Блю Джекетс — 4–3
Эдмонтон Ойлерз — Колорадо Эвеланш — 1–9
Вегас Голден Найтс — Анахайм Дакс — 3–4 ОТ