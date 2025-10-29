Вегас, Тампа-Бей та Детройт здобули перемоги над Кароліною, Нешвіллом та Сент-Луїсом
Колорадо переграло Нью-Джерсі, Едмонтон був сильнішим за Юту
близько 4 годин тому
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Торонто Мейпл Ліфс – Калгарі Флеймз — 4:3
Філадельфія Флайєрс – Піттсбург Пінгвінз — 3:2 Б
Кароліна Гаррікейнз – Вегас Голден Найтс — 3:6
Баффало Сейбрз – Коламбус Блю Джекетс — 3:4 ОТ
Флорида Пантерз – Анахайм Дакс — 2:3 Б
Бостон Брюїнз – Нью-Йорк Айлендерс — 5:2
Нешвілл Предаторз – Тампа-Бей Лайтнінг — 2:5
Міннесота Вайлд – Вінніпег Джетс — 3:4 ОТ
Сент-Луїс Блюз – Детройт Ред Вінгз — 2:5
Даллас Старз – Вашингтон Кепіталз — 1:0
Чикаго Блекгоукс – Оттава Сенаторз — 7:3
Колорадо Евеланш – Нью-Джерсі Девілз — 8:4
Едмонтон Ойлерз – Юта Мамонт — 6:3
Ванкувер Канакс – Нью-Йорк Рейнджерс — 0:2
Сіетл Кракен – Монреаль Канадієнс — 3:4 ОТ
Сан-Хосе Шаркс – Лос-Анджелес Кінгз — 3:4