Визначені групи чемпіонату світу з хокею-2026
Турнір пройде у Швейцарії
1 день тому
Міжнародна федерація хокею (IIHF) представила склад груп на чемпіонат світу 2026 року, який відбудеться у Швейцарії з 15 по 31 травня в містах Цюрих і Фрібур.
Групи чемпіонату світу-2026:
Група A (Цюрих):
США, Швейцарія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Австрія, Угорщина, Велика Британія.
Група B (Фрібур):
Канада, Швеція, Чехія, Данія, Словаччина, Норвегія, Словенія, Італія.
Нагадаємо, на чемпіонаті світу 2025 року золото здобула збірна США, яка у фіналі в овертаймі перемогла команду Швейцарії.
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