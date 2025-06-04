Визначені групи чемпіонату світу з хокею-2026

Турнір пройде у Швейцарії

1 день тому

Шайба
Денис Сєдашов

Денис Сєдашов

Міжнародна федерація хокею (IIHF) представила склад груп на чемпіонат світу 2026 року, який відбудеться у Швейцарії з 15 по 31 травня в містах Цюрих і Фрібур. 

Групи чемпіонату світу-2026:

Група A (Цюрих):
США, Швейцарія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Австрія, Угорщина, Велика Британія.

Група B (Фрібур):
Канада, Швеція, Чехія, Данія, Словаччина, Норвегія, Словенія, Італія.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу 2025 року золото здобула збірна США, яка у фіналі в овертаймі перемогла команду Швейцарії.

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