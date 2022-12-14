ХЛЧ. «Таппара» – «Рьогле», «Цуг» – «Маунтфілд». Відео трансляція
Визначилися півфіналісти Ліги чемпіонів – володар титулу склав повноваження
«Регле» програв «Таппарі»
14 грудня 12:07
Фото: twitter.com/frolunda_hc
У хокейній Лізі чемпіонів завершилися матчі стадії 1/4 фіналу турніру.
Ліга чемпіонів. Чвертьфінал:
Перший матч
«Регле» – «Таппара» 3:2
«Шеллефтео» – «Фрелунда» 1:0
«Лулео» – «Юкуріт» 5:1
«Маунтфілд» – «Цуг» 2:2
Зустріч-відповідь
«Таппара» – «Регле» 5:1
«Юкуріт» – «Лулео» 1:3
«Фрелунда» – «Шелефтео» 4:2 Б
«Цуг» – «Маунтфілд» 2:1 ОТ
Півфінальні пари
«Цуг» – «Таппара»
«Лулео» – «Фрелунда»
Півфінальні матч пройдуть 10-11 та 17-18 січня. Нагадаємо, що ігри в прямому ефірі транслюються на телеканалах XSPORT та XSPORT+.
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