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Захисник «Піттсбурга» переніс вже не перший інсульт за кар'єру
Кріс Летанг незабаром знову повернеться на лід
Кріс Летанг / Фото - pensburgh.comЗахисник «Піттсбург Пінгвінз» Кріс Летанг вдруге за свою професійну кар'єру переніс інсульт.
28 листопада після тренування Летанг відчув мігрень та подзвонив головному лікарю команди Дрхармешу В'ясу, той, в свою чергу, направив хокеїста в лікарню.
Відзначається, що 35-річний канадець не відчуває будь-яких довготривалих ефектів інсульту та продовжить проходити обстеження протягом наступного тижня.
Його стан не вважається небезпечним для продовження кар'єри. Про це повідомляє офіційний сайт ліги.
Нагадаємо, в 2014 році захисник пропустив більше двох місяців через інсульту. Тоді обстеження показало, що він народився з невеликим отвором в стінці серця.
Летанг є триразовим володарем Кубка Стенлі (2009, 2016, 2017). У поточному сезоні НХЛ він провів 21 матч та набрав 12 (1 + 11) очок.
Результати ігрового дня НХЛ.
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