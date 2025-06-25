Закриття сезону КАХЛ 24/25: головна подія аматорського хокею
близько 1 години тому
Київська аматорська хокейна ліга (КАХЛ) оголосила про проведення офіційного закриття сезону 24/25, яке відбудеться 5 липня на арені «Атек» у Києві. Генеральним партнером події стала страхова компанія VUSO.
Це закриття сезону КАХЛ виходить за межі традиційної церемонії нагородження та перетворюється на велике свято хокею.
У програмі заходу:
- Офіційне нагородження переможців та призерів сезону
- Змагання з майстерності серед зірок ліги
- Шоу-програма з ведучим та музичним супроводом
- Фуд-корт зі стравами та напоями
- Дитяча зона з розвагами для найменших гостей
- Конкурси, подарунки та приємні сюрпризи для відвідувачів
КАХЛ та генеральний спонсор заходу, страхова компанія VUSO, об’єднують зусилля, щоб створити сучасний формат, який відповідає очікуванням як спортивної спільноти, так і всіх поціновувачів активного дозвілля.
Дата: 5 липня 2025 року (субота)
Місце проведення: Арена «Атек», м. Київ
Відкриття фуд-корту та дитячої зони о 15:00
Початок офіційної частини о 16:00
ВХІД ВІЛЬНИЙ!
Про КАХЛ:
Київська аматорська хокейна ліга — одна з найбільших аматорських хокейних спілок України, що об'єднує сотні гравців, десятки команд і вірних уболівальників. КАХЛ — це про любов до хокею, чесну гру та справжню командну підтримку.
Про VUSO:
Страхова компанія VUSO — одна з лідерів українського страхового ринку з понад 20-річним досвідом. Компанія підтримує спортивні ініціативи, розвиток культури здорового способу життя та активно залучається до соціальних проектів.
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