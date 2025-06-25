Київська аматорська хокейна ліга (КАХЛ) оголосила про проведення офіційного закриття сезону 24/25, яке відбудеться 5 липня на арені «Атек» у Києві. Генеральним партнером події стала страхова компанія VUSO.

Це закриття сезону КАХЛ виходить за межі традиційної церемонії нагородження та перетворюється на велике свято хокею.

У програмі заходу:

Офіційне нагородження переможців та призерів сезону

Змагання з майстерності серед зірок ліги

Шоу-програма з ведучим та музичним супроводом

Фуд-корт зі стравами та напоями

Дитяча зона з розвагами для найменших гостей

Конкурси, подарунки та приємні сюрпризи для відвідувачів

КАХЛ та генеральний спонсор заходу, страхова компанія VUSO, об’єднують зусилля, щоб створити сучасний формат, який відповідає очікуванням як спортивної спільноти, так і всіх поціновувачів активного дозвілля.

Дата: 5 липня 2025 року (субота)

Місце проведення: Арена «Атек», м. Київ

Відкриття фуд-корту та дитячої зони о 15:00

Початок офіційної частини о 16:00

ВХІД ВІЛЬНИЙ!

Про КАХЛ:

Київська аматорська хокейна ліга — одна з найбільших аматорських хокейних спілок України, що об'єднує сотні гравців, десятки команд і вірних уболівальників. КАХЛ — це про любов до хокею, чесну гру та справжню командну підтримку.

Про VUSO:

Страхова компанія VUSO — одна з лідерів українського страхового ринку з понад 20-річним досвідом. Компанія підтримує спортивні ініціативи, розвиток культури здорового способу життя та активно залучається до соціальних проектів.