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THE FOOTBALL REVIEW

Збірна України розпочала тренувальний збір у Києві. Викликано 21 хокеїста

Шахрайчук планує перевірити кандидатів в команду
Хокей Збірна України
20:58
Збірна України розпочала тренувальний збір у Києві. Викликано 21 хокеїста

Збірна України з хокею провела в Києві перше тренування в рамках неофіційного тренувального збору, повідомляє ФХУ.

Головний тренер збірної Вадим Шахрайчук вирішив організувати збір для кандидатів в команду, які знаходяться в Києві і Київській області. Закінчиться тренувальний табір 1 липня.

Наразі під керівництвом Шахрайчука тренується 19 хокеїстів, але незабаром в розташування команди прибудуть нападник Максим Розумов і захисник Андрій Григор'єв.

Воротарі: Сергій Писаренко («Дніпро»), Дмитро Кубрицький («Сокіл»).

Захисники: Сергій Логач («Сокіл»), Олександр Горлушко, Всеволод Толстушко (обидва - «Кременчуг»), Артем Гребеник (БСФК), Віталій Андрейків («Заглембе», Польща).

Нападники: Андрій Міхнов, Дмитро Німенко, Михайло Сімчук, Ярослав Панченко (всі - «Сокіл»), Андрій Денискін, Олексій Ворона, Гліб Варава (всі - «Кременчук»), Артем Грабовецький, Денис Бородай (обидва - БСФК), Олександр Пересунько, Фелікс Морозов (обидва - «Донбас»), Вадим Мазур («Маріуполь»).

Нагадаємо, раніше стали відомі суперники збірної України на наступному чемпіонаті світу.


Карен Агабекян
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Теги

Вадим Шахрайчук збірна України (хокей)

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