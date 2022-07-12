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Збірна України стала учасником Універсіади-2023

Українці зіграють разом з ще 11 збірними
Хокей Збірна України
17:05
Збірна України стала учасником Універсіади-2023

Чоловіча збірна України зіграє на Всесвітній зимовій Універсіаді-2023 Лейк-Плесіді (США). Про це повідомила ФХУ.

12 липня організатори Універсіади-2023 затвердили склад учасників: Україна, Канада, Чехія, Великобританія, Угорщина, Японія, Казахстан, Корея, Латвія, Словаччина, Швеція, США.

У складі збірної України під керівництвом Вадима Шахрайчука і Костянтина Сімчука зможуть зіграти тільки хокеїсти не старші 25 років.

Відзначимо, що Універсіада пройде з 12 по 22 січня 2023 року.

Цікаво, що збірна України з хокею була чемпіонами Універсіади-1999.

Нагадаємо, попередня зимова Універсіада повинна була відбутися в 2021 році в швейцарському Люцерні, але була скасована через поширення коронавірусу Covid-19.

Карен Агабекян
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Теги

збірна України (хокей)

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