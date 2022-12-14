Збірна України U-20 здобула другу перемогу поспіль на МЧС в Дивізіоні 1B
Збірна України U20 за 32 секунди до сирени вирвала перемогу у Естонії на МЧС
Переможну шайбу закинув Данило Царьковский
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В кінці першого періоду «синьо-жовті» відкрили рахунок у матчі, але вже в другій 20-хвилинці естонцям вдалося закинути дві шайби і вийти вперед.
Вирішальним у зустрічі став заключний ігровий відрізок, в якому українці реалізували дві більшості – спочатку Дахновський зрівняв рахунок, а Царьковський за 32 секунди до сирени приніс Україні перемогу.
Чемпіонат світу з хокею U-20. дивізіон 1B
Україна U-20 – Естонія U-20 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)
Шайби: 1:0 – Ковальчук (Красножон, Сушков), 18:15. 1:1 – Бурков, 23:23. 1:2 – Туровскій (Йогі, - більш.), 30:24. 2:2 – Дахновський (Сібілевич, - більш.), 56:27. 3:2 – Царьковський (більш.), 59:28.
Турнірна таблиця:
1. Україна – 9 очок/3 матчі (12:4)
2. Японія – 7/3 (14:9)
3. Італія – 5/3 (9:10)
4. Південна Корея – 3/3 (9:12)
5. Польща – 2/3 (9:15)
6. Естонія – 1/3 (6:9)
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