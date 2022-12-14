Збірна України U20 за 32 секунди до сирени вирвала перемогу у Естонії на МЧС

Переможну шайбу закинув Данило Царьковский

Збірна України U-20 з хокею з рахунком 3:2 обіграла команду Естонії у матчі 3-го туру чемпіонату світу у дивізіоні 1B.В кінці першого періоду «синьо-жовті» відкрили рахунок у матчі, але вже в другій 20-хвилинці естонцям вдалося закинути дві шайби і вийти вперед.Вирішальним у зустрічі став заключний ігровий відрізок, в якому українці реалізували дві більшості – спочаткузрівняв рахунок, аза 32 секунди до сирени приніс Україні перемогу.– Естонія U-20 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)– Ковальчук (Красножон, Сушков), 18:15.– Бурков, 23:23.– Туровскій (Йогі, - більш.), 30:24.– Дахновський (Сібілевич, - більш.), 56:27.– Царьковський (більш.), 59:28.1. Україна – 9 очок/3 матчі (12:4)2. Японія – 7/3 (14:9)3. Італія – 5/3 (9:10)4. Південна Корея – 3/3 (9:12)5. Польща – 2/3 (9:15)6. Естонія – 1/3 (6:9)