Жахливе видовище! Шайба потрапила в обличчя захиснику «Вашингтон»

Джон Карлсон був госпіталізований у лікарню

John Carlson takes a slapshot to the face. Ouch



pic.twitter.com/uUTlhnMMvv — Everything Hockey ( @ EHClothing ) December 24, 2022

У матчі регулярного чемпіонату НХЛ проти «Вінніпега» захисник «Вашингтона»не зміг завершити зустріч.На початку третього періоду стався моторошний епізод. після кидкашайба потрапила в обличчя Карлсону, захисник «Кепіталз» відразу впав на лід.Судді на кілька хвилин були змушені зупинити гру, щоб надати медичну допомогу і відчистити лід від крові.Після матчу головний тренер «Вашингтона»заявив, що Джон перебуває у лікарні, а його здоров'ю нічого не загрожує.Гра завершилася перемогою « Вашингтон » 4: 1.