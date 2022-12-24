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Жахливе видовище! Шайба потрапила в обличчя захиснику «Вашингтон»

Джон Карлсон був госпіталізований у лікарню
Хокей НХЛ
11:58
Жахливе видовище! Шайба потрапила в обличчя захиснику «Вашингтон»
У матчі регулярного чемпіонату НХЛ проти «Вінніпега» захисник «Вашингтона» Джон Карлсон не зміг завершити зустріч.

На початку третього періоду стався моторошний епізод. після кидка Брендена Діллона шайба потрапила в обличчя Карлсону, захисник «Кепіталз» відразу впав на лід.

Судді на кілька хвилин були змушені зупинити гру, щоб надати медичну допомогу і відчистити лід від крові.

Після матчу головний тренер «Вашингтона» Пітер Лавіолетт заявив, що Джон перебуває у лікарні, а його здоров'ю нічого не загрожує.



Гра завершилася перемогою « Вашингтон » 4: 1.
Денис Сєдашов
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травми Вашингтон Кепіталз

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