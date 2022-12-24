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Жахливе видовище! Шайба потрапила в обличчя захиснику «Вашингтон»
Джон Карлсон був госпіталізований у лікарню
На початку третього періоду стався моторошний епізод. після кидка Брендена Діллона шайба потрапила в обличчя Карлсону, захисник «Кепіталз» відразу впав на лід.
Судді на кілька хвилин були змушені зупинити гру, щоб надати медичну допомогу і відчистити лід від крові.
Після матчу головний тренер «Вашингтона» Пітер Лавіолетт заявив, що Джон перебуває у лікарні, а його здоров'ю нічого не загрожує.
John Carlson takes a slapshot to the face. Ouch— Everything Hockey ( @ EHClothing ) December 24, 2022
pic.twitter.com/uUTlhnMMvv
Гра завершилася перемогою « Вашингтон » 4: 1.