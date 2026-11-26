Двадцять шість медалей — із таким результатом учасники української збірної з дзюдо виступили на змаганнях Panamerican Open/Cup і Quebec Open у Монреалі. Міжнародні турніри стали частиною програми перебування команди в Канаді, організованої за участю проєкту Olympic Dreams та канадських партнерів.

До відповідальних міжнародних стартів учасники української збірної з дзюдо готувалися в безпечних умовах разом із сильною канадською командою. Дебют на турнірах в Канаді став успішним.

16 листопада спортивні результати та подальшу співпрацю обговорили під час українсько-канадської спортивно-дипломатичної зустрічі в Монреалі. Захід об’єднав Надзвичайного і Повноважного Посла України в Канаді Андрія Плахотнюка, парламентську секретарку прем’єр-міністра Канади, депутатку Палати громад Рейчел Бендаян, учасників збірної дзюдо України та партнерів команди. Організатори й спортсмени подякували канадським друзям за гостинність, турботу та підтримку.

Ініціатор і меценат проєкту Olympic Dreams Анатолій Бойко та Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді Андрій Плахотнюк

«Коли ми започатковували Olympic Dreams у 2022 році, наша місія була простою: не дозволити війні відібрати мрії в українських спортсменів. Сьогодні за плечима проєкту — 42 міжнародні кемпи у 17 країнах. А 26 медалей у Монреалі — ще одне підтвердження того, що наші спортсмени здатні боротися і перемагати навіть у найскладніші часи. Вдячний канадським партнерам: ви дали команді значно більше, ніж умови для тренувань і змагань, — упевненість і відчуття, що вони не самі. Разом ми створюємо можливості для наступного покоління чемпіонів України», — наголосив Анатолій Бойко, ініціатор і меценат проєкту Olympic Dreams.

Перебування команди забезпечили спільними зусиллями Judo Canada, спортивний центр «Іппон» (Sport Centre Ippon), канадський тренер українського походження Володимир Семирозум, меценат Джордж Гантчефф, а також проєкт Olympic Dreams Благодійного фонду «Майбутнє — дітям» і його меценат Анатолій Бойко. Поїздка відбулася за підтримки Міністерства молоді та спорту України й Федерації дзюдо України.

Під час урочистої частини зустрічі в дар Уряду та народу Канади передали примірник «Кобзаря» Тараса Шевченка, підписаний Президентом України Володимиром Зеленським. Цей дарунок став знаком українсько-канадської дружби та вдячності за підтримку України. Книга зберігатиметься в картинній галереї, де відбулася зустріч.

Підтримку команда відчувала й у місці тренувань: спортивний зал розташований у комплексі Les Dominicains de Saint-Albert, домініканська спільнота якого щодня молиться за Україну.

Фото: Nicholas Raymond