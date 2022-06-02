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Білодід, Хаммо і компанія представлять українську збірну на турнірі серії Grand Slam

Етап Великого шолома пройде в Тбілісі
Дзюдо
20:28
Білодід, Хаммо і компанія представлять українську збірну на турнірі серії Grand Slam
13 дзюдоїстів потрапили до складу збірної України на турнір серії Grand Slam, який відбудеться в Тбілісі (Грузія).

У заявці команди присутні 10 чоловіків і 3 жінки. Серед них: Бекірбек Моргоев (60 кг), Євген Гончарко (66 кг), Артем Хомула (73 кг), Олександр Кошляк (73 кг), Геворг Манукян (81 кг), Сергій Кривчач (81 кг), Артем Бубир (90 кг)), Заур Дунемалієв (90 кг), Олексій Єршов (100 кг), Яків Хаммо (більше 100 кг), Дар'я Білодід (57 кг), Наталя Чистякова (70 кг) і Єлизавета Литвиненко (78 кг).

Турнір пройде в Тбілісі з 3 по 5 червня.

Відзначимо, що в складі команди відсутній чинний чемпіон Європи у вазі до 66 кг Богдан Ядов.





Володимир Кириченко
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Теги

Яків Хаммам Дарина Белодід Збірна України (дзюдо)

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