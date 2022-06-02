Військові хроніки. Яків Хаммам: «Для мене це вже друга війна в житті»
Білодід, Хаммо і компанія представлять українську збірну на турнірі серії Grand Slam
Етап Великого шолома пройде в Тбілісі
20:28
У заявці команди присутні 10 чоловіків і 3 жінки. Серед них: Бекірбек Моргоев (60 кг), Євген Гончарко (66 кг), Артем Хомула (73 кг), Олександр Кошляк (73 кг), Геворг Манукян (81 кг), Сергій Кривчач (81 кг), Артем Бубир (90 кг)), Заур Дунемалієв (90 кг), Олексій Єршов (100 кг), Яків Хаммо (більше 100 кг), Дар'я Білодід (57 кг), Наталя Чистякова (70 кг) і Єлизавета Литвиненко (78 кг).
Турнір пройде в Тбілісі з 3 по 5 червня.
Відзначимо, що в складі команди відсутній чинний чемпіон Європи у вазі до 66 кг Богдан Ядов.
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