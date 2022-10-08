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Дуброва: «Білодід не вистачило майстерності. Їй потрібно трохи міняти тактику та стиль»

Наставник збірної України – про виступ титулованої дзюдоїстки в Ташкенті
Дзюдо
08 жовтня 20:30
Дуброва: «Білодід не вистачило майстерності. Їй потрібно трохи міняти тактику та стиль»
Віталій Дуброва / Фото - Facebook
Головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва прокоментував виступ бронзової призерки Токіо-2020 Дар'ї Білодід на ЧС-2022 в Ташкенті (Узбекистан).

«По-перше, Білодід не вистачило майстерності, якщо вона програла. Але перед цим у неї була важка сутичка проти срібної призерки Олімпіади, француженки Сари-Леоні Сізік. Дарина перемогла в додатковий час, багато сил витратила. Чи не зуміла відновити їх, тому що не дуже велика перерва був між сутичками. Плюс, Рафаела Сілва дуже добре побудувала хід протистояння, і за попередженнями Даша, на жаль, програла».


«Також мені здається, їй поки не вистачає досвіду виступів у цій ваговій категорії. Але ж нові суперниці, не всіх вона знає, не з усіма боролася. Трохи потрібно міняти тактику і стиль. Адже вагові категорії до 48 кг і 57 кг відрізняються між собою. Але взагалі Даша показала непогану боротьбу. Насправді вона була близька до медалі, якби перемогла Сілву».


Нагадаємо, Дар'я на ЧС зайняла 7-е місце, у втішній сутичці у ваговій категорії до 57 кг вона програла монголці Енхрілен Лхагватому.
Джерело: suspilne.media Володимир Кириченко
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Теги

Віталій Дуброва Збірна України (дзюдо) Дарина Белодід

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