Дуброва: «Бубка і Гутцайт постійно на контакті з президентом федерації дзюдо України Кошляком»
Дуброва: «Після візиту Баха в Україну з'явилася інформація, що буде відновлено відсторонення росіян та білорусів від турнірів під егідою IJF»
Наставник збірної України – про обіцянку глави Міжнародної федерації дзюдо
13:15
Віталій Дуброва / Фото - judoinside.comСтарший тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва в інтерв'ю YouTube-каналу KyivFM прокоментував можливість відновлення санкцій по відношенню до російських та білоруських спортсменів з боку IJF (Міжнародна федерація дзюдо).
«Після візиту пана Томаса Баха (президент МОК – прим. ред.) в Україну з'явилася інформація, що буде відновлено відсторонення росіян та білорусів від міжнародних турнірів під еігодою IJF. Наскільки я знаю – відбулися переговори між президентом Федерації дзюдо України Михайлом Кошляком, президентом НОК Сергієм Бубкою, Міністром молоді та спорту Вадимом Гутцайтом і Бахом. І, як я зрозумів, були якісь контакти з Маріусом Візером (президент IJF – прим. ред.), і він на словах пообіцяв, що будуть відновлені санкції по відношенню до росіян та білорусів».
Нагадаємо, що Міжнародна федерація дзюдо ( IJF ) дозволила росіянам і білорусам повернутися на татамі в статусі нейтральних атлетів. Збірна України заявила, що буде бойкотувати турніри під егідою організації.
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