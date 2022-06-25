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Дуброва – про допуск росіян та білорусів до міжнародних турнірів: «Багато чого буде залежати від наших Мінспорту та НОК»

Головний тренер збірної України підтримав рішення національної федерації
Дзюдо
12:54
Дуброва – про допуск росіян та білорусів до міжнародних турнірів: «Багато чого буде залежати від наших Мінспорту та НОК»
Віталій Дуброва / Фото - Facebook
Головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва в ефірі телеканалу ICTV висловився про позицію національної федерації щодо допуску росіян і білорусів до міжнародних турнірів.

«Нажаль, так сталося, що міжнародна федерація прийняла таке ганебне рішення, про допуск росії та білорусі під своєю егідою, тобто до турнірів Grand Slam. Вчора розпочався перший турнір в Монголії. Він є відбірковим на Олімпійські ігри в Парижі. Звісно, що в такій ситуації виходити на одне татамі з росіянами або білорусами є неможливим. Тому було прийнято рішення нашим президентом федерації Михайлом Кошляком, після невеликих консультувань з членами президії, тренерським штабом, відмовитися від участі у турнірах, які проводить міжнародна федерація до тих пір, поки росія та білорусь не будуть знову відсторонені».


«Насправді багато федерацій мають російські зв’язки, російське лобі. Багато років, наприклад, спонсорами федерації були російські компанії «Газпром», «Роснефть», СМП Банк. Проводили багато змагань: чемпіонати світу, Grand Slam, Мастерси. Тобто всі ці зв’язки залишилися і російське лобі дуже велике, попри те, що на початку війни було виведено з керівних посад всіх росіян, включаючи путіна з почесного президента, але все ж російське лобі залишилося. Наш президент Маріус Візер має тісні зв’язки з путіним, і дзюдо виявилося таким пробним каменем для легітимізації російських спортсменів».


«Поки що нас ніхто не підтримав. Це було 10 днів тому, ми одразу отримали відповідь з міжнародної федерації, про те, що спорт поза політикою і не потрібно змішувати. Досить розмита відповідь».


«Кулуарно нас підтримує досить багато федерацій. Знаю, що багато федерацій нас підтримує, вони готують листи й на цьому не закінчиться. Зараз команда росії виступить у Монголії і буде продовження всієї цієї ситуації. Немає ще рішення Європейського союзу дзюдо. Федерації обурені цим. Рішенням і не розуміють, як в той час, коли триває така війна, російських спортсменів допускають. Тим паче, що більшість тих, хто зараз заявлений у Монголії – це військовослужбовці Збройних сил РФ».


«Я вважаю, що потрібна така позиція, що ми не повинні давати задню, повинні стояти на своєму, знаходити собі спільників. Вважаю, що дуже багато буде залежати від нашого Міністерства молоді та спорту та НОК – це саме вони повинні апелювати до всіх найвищих спортивних інстанцій».


Раніше стало відомо, що українські команди не будуть виступати під егідою IJF.
Володимир Кириченко
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Теги

Віталій Дуброва Збірна України (дзюдо) IJF

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