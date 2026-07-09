Учасники міжнародних навчально-тренувальних кемпів Olympic Dreams продовжують підтверджувати високий рівень підготовки на головних європейських стартах. Українські спортсмени вибороли 5 золотих, 8 срібних та 5 бронзових медалей — на чемпіонаті Європи серед кадетів та Кубках Європи серед юніорів.

Яскравим успіхом став чемпіонат Європи з дзюдо серед кадетів (U18), що відбувся у Гран-Канарії (Іспанія). Вихованці проєкту здобули чотири нагороди: чемпіоном Європи став Хазар Гейдаров (до 60 кг), а Ксенія Кирильчук (до 52 кг), Діана Самойлюк (до 63 кг) та Яна Довгун (до 70 кг) — віцечемпіонками Європи. В останній день чемпіонату, в рамках змішаного командного турніру, українські кадети вибороли ще срібні медалі Європи, поступившись в фіналі лише багаторазовому чемпіону – збірній Франції.

На Кубках Європи U21, що пройшли у Чехії, Австрії та Німеччині учасники кемпів Olympic Dreams здобули ще 10 медалей, чотири з яких — золоті: у Неоніли Момот (до 57 кг), Олександра Мартинчука (до 66 кг), Людмили Вознюк (до 70 кг), Іллі Назаренко (до 73 кг).

Усі спортсмени є учасниками міжнародних тренувальних кемпів Olympic Dreams, де мають можливість готуватися у безпечних умовах, тренуватися разом із найсильнішими дзюдоїстами світу, отримувати безцінний міжнародний досвід та вдосконалювати майстерність під керівництвом українських та іноземних тренерів.

Ініціатор та меценат проєкту Анатолій Бойко і команда Olympic Dreams

Ініціатор та меценат міжнародного проєкту Olympic Dreams Анатолій Бойко наголосив, що нинішній успіх українських дзюдоїстів є закономірним результатом багаторічної системної роботи:

«Чемпіонати Європи, Кубки Європи та інші міжнародні турніри вкотре доводять: навіть у найскладніших умовах війни українська спортивна молодь здатна конкурувати з найсильнішими. Кожна медаль наших спортсменів — це доказ того, що системна підтримка, професійна робота тренерів і довіра міжнародних партнерів дають реальний результат. Саме так ми допомагаємо зберегти майбутнє українського спорту».

Міжнародний проєкт Olympic Dreams, який реалізує Благодійний фонд «Майбутнє — дітям», з березня 2022 року забезпечує безперервний тренувальний процес для українських спортсменів за кордоном. За цей час у межах проєкту проведено 36 міжнародних навчально-тренувальних кемпів у 14 країнах світу, участь у яких взяли представники 13 олімпійських видів спорту. Після участі в кемпах вони вже здобули понад 1300 медалей на національних і міжнародних змаганнях.