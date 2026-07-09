Літо перемог Olympic Dreams: 18 медалей на Чемпіонаті та Кубках Європи
Українські спортсмени вибороли 5 золотих, 8 срібних та 5 бронзових нагород
близько 3 годин томуПідписатися в
Учасники міжнародних навчально-тренувальних кемпів Olympic Dreams продовжують підтверджувати високий рівень підготовки на головних європейських стартах. Українські спортсмени вибороли 5 золотих, 8 срібних та 5 бронзових медалей — на чемпіонаті Європи серед кадетів та Кубках Європи серед юніорів.
Яскравим успіхом став чемпіонат Європи з дзюдо серед кадетів (U18), що відбувся у Гран-Канарії (Іспанія). Вихованці проєкту здобули чотири нагороди: чемпіоном Європи став Хазар Гейдаров (до 60 кг), а Ксенія Кирильчук (до 52 кг), Діана Самойлюк (до 63 кг) та Яна Довгун (до 70 кг) — віцечемпіонками Європи. В останній день чемпіонату, в рамках змішаного командного турніру, українські кадети вибороли ще срібні медалі Європи, поступившись в фіналі лише багаторазовому чемпіону – збірній Франції.
На Кубках Європи U21, що пройшли у Чехії, Австрії та Німеччині учасники кемпів Olympic Dreams здобули ще 10 медалей, чотири з яких — золоті: у Неоніли Момот (до 57 кг), Олександра Мартинчука (до 66 кг), Людмили Вознюк (до 70 кг), Іллі Назаренко (до 73 кг).
Усі спортсмени є учасниками міжнародних тренувальних кемпів Olympic Dreams, де мають можливість готуватися у безпечних умовах, тренуватися разом із найсильнішими дзюдоїстами світу, отримувати безцінний міжнародний досвід та вдосконалювати майстерність під керівництвом українських та іноземних тренерів.
Ініціатор та меценат міжнародного проєкту Olympic Dreams Анатолій Бойко наголосив, що нинішній успіх українських дзюдоїстів є закономірним результатом багаторічної системної роботи:
«Чемпіонати Європи, Кубки Європи та інші міжнародні турніри вкотре доводять: навіть у найскладніших умовах війни українська спортивна молодь здатна конкурувати з найсильнішими. Кожна медаль наших спортсменів — це доказ того, що системна підтримка, професійна робота тренерів і довіра міжнародних партнерів дають реальний результат. Саме так ми допомагаємо зберегти майбутнє українського спорту».
Міжнародний проєкт Olympic Dreams, який реалізує Благодійний фонд «Майбутнє — дітям», з березня 2022 року забезпечує безперервний тренувальний процес для українських спортсменів за кордоном. За цей час у межах проєкту проведено 36 міжнародних навчально-тренувальних кемпів у 14 країнах світу, участь у яких взяли представники 13 олімпійських видів спорту. Після участі в кемпах вони вже здобули понад 1300 медалей на національних і міжнародних змаганнях.
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