У місті Фіш (швейцарський кантон Вале), відбувся 37-й міжнародний навчально-тренувальний кемп проєкту Olympic Dreams. Він став уже третім кемпом проєкту у Швейцарії.

Українські дзюдоїсти провели тренування у межах міжнародного Sergei Judo Camp. Його засновником та організатором є Sergei Aschwanden — призер Олімпійських ігор та президент Швейцарської федерації дзюдо та джиу-джитсу.

Philippe Lain-Nau, Ірина Венедіктова, Sergei Aschwanden, Олександра Новікова, Анатолій Ласкута

Другий рік поспіль швейцарська сторона запрошує українських спортсменів до участі в Sergei Judo Camp. Ця підтримка стала важливою складовою співпраці між проєктом Olympic Dreams, Посольством України у Швейцарії та Швейцарською федерацією дзюдо та джиу-джитсу.

Звертаючись до учасників кемпу, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Швейцарській Конфедерації та Князівстві Ліхтенштейн Ірина Венедіктова наголосила на особливій ролі спортсменів у представленні України у світі:

«Кожен із вас сьогодні є представником України на міжнародному рівні. Те, як ви тренуєтеся, спілкуєтеся з учасниками з інших країн і гідно представляєте нашу державу, — це і є спортивна дипломатія. Вона допомагає світові бачити сильну, талановиту й незламну Україну та створює зв’язки, які працюватимуть далеко за межами спортивного майданчика. Бажаю вам максимально використати можливості цього кемпу, повернутися додому сильнішими та підтвердити здобутий досвід новими успішними виступами».

Ініціатор та меценат Olympic Dreams Анатолій Бойко зазначив, що одним із головних завдань проєкту є перетворення міжнародної підтримки українських спортсменів на довгострокову співпрацю:

«Ми робимо все, щоб у кожній країні, де реалізується Olympic Dreams, підтримка українських атлетів була системною. Для цього вибудовуємо сталі партнерства, які дають нашим спортсменам можливість регулярно тренуватися у безпечних умовах, здобувати міжнародний досвід і зберігати безперервність підготовки. Швейцарія є переконливим прикладом такої співпраці».

Анатолій Бойко, ініціатор і меценат Olympic Dreams та Ірина Венедіктова, Посол України в Швейцарії

Участь у міжнародному тренувальному зборі в Sergei Judo Camp надала українським дзюдоїстам можливість продовжити повноцінну підготовку, тренуватися разом з більш ніж 500 спортсменами з 14 країн світу, обмінятися досвідом та сформувати професійні зв’язки, важливі для їхнього подальшого розвитку.

Проєкт Olympic Dreams реалізується Благодійним фондом «Майбутнє — дітям» із березня 2022 року. Його мета — зберегти спортивний резерв України, забезпечити молодим атлетам безпечні умови для тренувань та допомогти їм гідно представляти Україну на міжнародній арені.