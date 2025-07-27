Савицький приніс Україні золото на Грендслемі в Улан-Баторі
Савицький здобув третє золото на турнірах IJF
44 хвилини тому
Український дзюдоїст Антон Савицький здобув золоту медаль на етапі Грендслему в Улан-Баторі (Монголія) у ваговій категорії до 100 кг.
Змагання в Монголії стали першим Грендслемом після чемпіонату світу, який українська збірна пропустила через участь білорусів під національним прапором.
Савицький пройшов турнір без поразок: переміг таджика Мушина Малаєва, шведа Карла Баазе, а у півфіналі, програючи бахрейнцю Саїду Садрудінову, зумів здійснити кидок на іппон. У фіналі він достроково переміг угорця Жомбора Вега з рахунком 10:0.
Це вже третє "золото" Савицького на турнірах під егідою IJF — після перемог у Загребі та на Грендслемі в Грузії. У 2025 році він залишається єдиним українцем, якому вдалося виграти етап Грендслему.
Нагадаємо, раніше українські дзюдоїсти завоювали три медалі на Відкритому кубку Європи у Таллінні.
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