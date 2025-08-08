Швейцарія стала десятою, ювілейною країною, що долучилася до міжнародного проєкту Olympic Dreams Благодійного фонду «Майбутнє – дітям». Уже четвертий рік поспіль ініціатива збирає юних українських спортсменів на навчально‑тренувальні табори за кордоном, створюючи для них безпечні умови для розвитку та змагань. Цього літа одночасно відбулися 19‑й і 20‑й табори – у швейцарських містах Фіш і Тенеро.

На фото: Спортсменів до Швейцарії проводжала команда проєкту “Шлях чемпіонів” на чолі з заступником міністра молоді та спорту України Олексієм Нікітенко

У місті Фіш (кантон Вале) наші дзюдоїсти тренувалися й отримали можливість взяти участь у престижному турнірі, ініціатором та організатором якого є Sergei Aschwanden, олімпійський медаліст та президент Швейцарської федерації дзюдо та джиу-джитсу. Заняття проходили в рамках міжнародного Sergei Judo Camp, який об’єднує майбутніх чемпіонів з усього світу.

На фото: Подяки президенту Швейцарської федерації дзюдо та джиу-джитсу Sergei Aschwanden

У Тенеро (кантон Тічино) юні спортсмени, окрім дзюдо, випробували себе в інших видах спорту – карате, спортивному орієнтуванні, боротьбі, класичній боротьбі та футболі. Національний молодіжний спортивний центр у Тенеро відомий сучасною інфраструктурою та зручними умовами для різних дисциплін.

На фото: Українські спортсмени разом з координаторами спортивних програм BASPO (Федеральне управління спорту Швейцарії)

Підтримка Посольства України в Швейцарії та Князівстві Ліхтенштейн

Надзвичайний і Повноважний Посол України у Швейцарській Конфедерації та Князівстві Ліхтенштейн Ірина Венедіктова зазначила:

«Ми щиро раді, що змогли підтримати організацію відразу двох спортивних таборів у Фіші й Тенеро. У час, коли наші міста зазнають обстрілів, дуже важливо, щоб юні українські спортсмени мали безпечне місце для тренувань, розвитку та спілкування. Саме такі ініціативи допомагають підтримувати їх фізичну форму і моральний дух, а також зміцнюють дружбу між Україною та Швейцарією».

В рамках офіційної зустрічі з командою проєкту Olympic Dreams у посольстві були вручені офіційні подяки від Міністерства молоді та спорту України за підтримку проєкту “Шлях чемпіонів”, Федерації дзюдо України та БФ “Майбутнє - дітям”, окреслені наступні кроки підтримки спортсменів, аби юні українські чемпіони мали змогу тренуватись у безпеці, без пауз та гідно представляти Україну на міжнародній арені.

На фото зліва направо: ініціатор та меценат проєкту Olympic Dreams Анатолій Бойко, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Швейцарії Ірина Венедіктова, СЕО проєкту Olympic Dreams Олександра Новікова

Кожен табір – крок до збереження олімпійського резерву

Ініціатор та меценат проєкту Анатолій Бойко підкреслив:

«Кожен наш табір яскраво свідчить про необхідність продовжувати зусилля зі збереження олімпійського резерву України. Це головна мета проєкту, якій ми слідуємо вже четвертий рік поспіль. Створення умов для безпечних тренувань на тлі безперервних атак на мирні українські міста та зруйновану спортивну інфраструктуру дає свої результати: понад 1100 медалей наших спортсменів на українських та міжнародних змаганнях. На честь їхніх перемог лунає Гімн України та здіймається синьо‑жовтий прапор».

Табори завершилися урочистою подією у Посольстві України в Швейцарії, під час якої відзначили досягнення учасників, подякували партнерам і вкотре наголосили на важливості спортивної дипломатії.

На фото: Учасники проєкту Olympic Dreams з Посольством України в Швейцарії

Проєкт Olympic Dreams продовжує ширитися: попереду — нові країни, нові можливості та нові перемоги українських спортсменів на міжнародній арені.