Спортсмени Olympic Dreams здобули 11 медалей та перемогу в командному заліку на Кубку Європи U21 у Литві
близько 2 годин тому
Спортсмени міжнародного проєкту Olympic Dreams вкотре продемонстрували високий рівень підготовки, здобувши 11 медалей на Кубку Європи серед юніорів U21, що відбувся у місті Каунас (Литва).
За підсумками двох днів змагань збірна України виборола перше загальнокомандне місце, підтвердивши стабільність результатів і конкурентоспроможність на міжнародній арені.
Золоті медалі:
Дарʼя Бойченко (-63 кг)
Сергій Каракін (-81 кг)
Сергій Сокирко (-90 кг)
Софія Гречка (-52 кг)
Іван Гармаш (-100 кг)
Срібні медалі:
Маргарита Мірошніченко (-52 кг)
Олександр Мартинчук (-66 кг)
Данило Кравченко (-73 кг)
Бронзові медалі:
Богдан Остапенко (-66 кг)
Давлатжон Мамадов (-73 кг)
Серед інших результатів:
5-ті місця — Людмила Вознюк (-70 кг), Хазар Гейдаров (-60 кг), Арістарх Бєлан (-66 кг)
7-ме місце — Тарас Нєльзєв (-81 кг)
«Цей результат є відображенням системної роботи, яку команда Olympic Dreams реалізує через міжнародні тренувальні збори, обмін досвідом та комплексний розвиток спортсменів і тренерів. Заради таких перемог України ми працюємо вже чотири роки і не збираємося зупинятися», — зазначив ініціатор та меценат проєкту Olympic Dreams Анатолій Бойко.
Успіх у Каунасі вкотре підтверджує ефективність моделі спортивної дипломатії та довгострокових інвестицій у розвиток молодого покоління українських спортсменів.
Серія міжнародних успіхів Olympic Dreams у 2026 році
Цієї весни спортсмени проєкту продовжили переможну серію на міжнародній арені:
- Кубок Європи серед кадетів (Словаччина):
1 срібна та 5 бронзових медалей, а також 5 п’ятих і 2 сьомих місця — підтвердження глибини складу та високої конкуренції в команді.
- Кубок Європи серед чоловіків та жінок (Словенія):
1 срібна та 2 бронзові медалі, що засвідчують стабільність результатів на різних рівнях.
- Riga Senior European Cup 2026:
золото — Денис Тупицький (-60 кг),
срібло — Антон Клименко (-81 кг),
бронза — Анастасія Чижевська (-57 кг), Єлизавета Шевченко (-52 кг).
- Grand Slam Tbilisi 2026:
бронзова медаль — Юлія Курченко.
- Poznan Junior European Cup 2026 та Teplice Millennium Team Cadet European Cup 2026:
продовження стабільної серії успішних виступів на континентальних турнірах.
