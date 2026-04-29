Спортсмени міжнародного проєкту Olympic Dreams вкотре продемонстрували високий рівень підготовки, здобувши 11 медалей на Кубку Європи серед юніорів U21, що відбувся у місті Каунас (Литва).

За підсумками двох днів змагань збірна України виборола перше загальнокомандне місце, підтвердивши стабільність результатів і конкурентоспроможність на міжнародній арені.

Золоті медалі:

Дарʼя Бойченко (-63 кг)

Сергій Каракін (-81 кг)

Сергій Сокирко (-90 кг)

Софія Гречка (-52 кг)

Іван Гармаш (-100 кг)

Срібні медалі:

Маргарита Мірошніченко (-52 кг)

Олександр Мартинчук (-66 кг)

Данило Кравченко (-73 кг)

Бронзові медалі:

Богдан Остапенко (-66 кг)

Давлатжон Мамадов (-73 кг)

Серед інших результатів:

5-ті місця — Людмила Вознюк (-70 кг), Хазар Гейдаров (-60 кг), Арістарх Бєлан (-66 кг)

7-ме місце — Тарас Нєльзєв (-81 кг)

«Цей результат є відображенням системної роботи, яку команда Olympic Dreams реалізує через міжнародні тренувальні збори, обмін досвідом та комплексний розвиток спортсменів і тренерів. Заради таких перемог України ми працюємо вже чотири роки і не збираємося зупинятися», — зазначив ініціатор та меценат проєкту Olympic Dreams Анатолій Бойко.

Успіх у Каунасі вкотре підтверджує ефективність моделі спортивної дипломатії та довгострокових інвестицій у розвиток молодого покоління українських спортсменів.

Серія міжнародних успіхів Olympic Dreams у 2026 році

