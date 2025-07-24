Олег Гончар

На Європейському юнацькому олімпійському фестивалі (ЄЮОФ), що проходить у Скоп’є (Північна Македонія), українські дзюдоїсти виграли дві нагороди.

Іларія Цуркан у ваговій категорії до 63 кг виступила бездоганно, не зазнавши жодної поразки на шляху до фіналу. У вирішальному поєдинку вона здолала представницю Туреччини, виборовши золоту медаль і ставши чемпіонкою ЄЮОФ.

Михайло Соляник у категорії до 81 кг у напруженій півфінальній сутичці переміг суперника з Грузії. У фіналі українець поступився литовському дзюдоїсту й тому тішився сріблом.

Ці медалі стали частиною загального доробку збірної України на ЄЮОФ-2025, яка наразі налічує вісім нагород: три золоті, три срібні та дві бронзові.