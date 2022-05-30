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У збірної України золото і два срібла на Кубку Європи

Золота нагорода дісталася кадету Микиті Юданову
Дзюдо
16:24
У збірної України золото і два срібла на Кубку Європи

У португальському Коїмбре пройшов кадетський Кубок Європи з дзюдо, де у збірної України три медалі. Про це повідомила Федерація дзюдо України.

Золоту медаль завоював Микита Юданов у ваговій категорії до 90 кг. Срібні нагороди у Назара Віскова (До 60 кг) і Федора Ярошенко (від 90 кг).

Нагадаємо, раніше збірна України завоювала три медалі на Кубку Європи.

Карен Агабекян
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