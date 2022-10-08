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Ядов: «Не зміг налаштуватися на втішну сутичку на ЧС-2022 та програв»
Чемпіон Європи-2022 – про свій результат на турнірі в Ташкенті
08 жовтня 18:49
Богдан Ядов / Фото - FacebookЧемпіон Європи-2022, український дзюдоїст Богдан Ядов прокоментував свій виступ на ЧС-2022 в Ташкенті (Узбекистан) у ваговій категорії до 66 кг.
«Засмучений зараз, важко щось коментувати. Насправді змагальний день розпочався добре, але перші три сутички були дуже важкі. Усі завершились у додатковий час, а останню я ще й програв представнику Молдови Денісу Вієру».
«Неправильно казати на чемпіонаті світу: «Не зміг налаштуватись». Але, напевно, так і було. Не зміг налаштуватись на втішну сутичку і програв. Узагалі я розраховував пройти далі. До цього я програвав цьому молдовському дзюдоїсту, але цього разу був впевнений, що зможу перемогти».
«Сутичка розпочалась добре для мене: кілька разів ледь не кинув його, йому дали два зауваження. Однак так і не зміг завершити сутичку на свою користь. Після цього я дуже сильно втомився, бо і до молдованина були дуже важкі дві сутички».
Нагадаємо, бронзова призерка Токіо-2020 українська дзюдоїстка Дар'я Білодід зайняла 7-е місце на чемпіонаті світу-2022.
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