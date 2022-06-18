Зантарая: «Україна обов’язково переможе у війні, я в це вірю»
Зантарая: «IJF готові заплатити ціну українських життів за те, щоб спортсмени з країни-агресора брали участь в змаганнях»
Титулований український дзюдоїст відреагував на неадекватне рішення Міжнародної федерації дзюдо
14:51
Георгій Зантарая / Фото - FacebookВідомий український дзюдоїст Георгій Зантарая відреагував на лист від Міжнародної федерації дзюдо (IJF) в Федерацію дзюдо України щодо відсторонення росіян і білорусів від міжнародних змагань.
Зантарая опублікував в своєму Instagram відео, де російський дзюдоїст іван ніфонтов повідомляє, що є прихильником президента рф владіміра путіна.
«Спасибі за відповідь на наш лист, але я хочу, щоб всі знали: хоча Міжнародна федерація дзюдо запевняє всіх, що дзюдо поза політикою, багато російських спортсменів Федерації відкрито заявляють про свою підтримку війни проти України. Якщо хто ще не бачив, подивіться ці відео, і у вас не виникне питань про те, чому ми хочемо, щоб російські спортсмени були дискваліфіковані».
«Ви також підкреслюєте, що спорт – це чесна гра, що умови повинні бути однаковими, але як українські дзюдоїсти можуть мати однакові умови для тренувань, якщо вони ризикують щодня опинитися під завалами будинків або піддатися ракетному обстрілу? Результатом війни не може бути «нічия», тому я знову прошу Федерацію звернути увагу на Україну і, як ви писали в листі: «бути єдиними і в хороші, і в погані часи».
«Українські спортсмени і я, зокрема, не можемо повірити, що ви (IJF) готові заплатити ціну українських життів за те, щоб спортсмени з країни-агресора брали участь в змаганнях».
Нагадаємо, що ФДУ повідомила IJF, що в разі прийняття такого рішення національна збірна України відмовиться від участі в турнірах під егідою Міжнародної федерації дзюдо.
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