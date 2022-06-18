Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
15:30
Спідвей. Гран-прі. Етап 2. Варшава
15:15
Боротьба. Чемпіонат світу. Осло

Зантарая: «IJF готові заплатити ціну українських життів за те, щоб спортсмени з країни-агресора брали участь в змаганнях»

Титулований український дзюдоїст відреагував на неадекватне рішення Міжнародної федерації дзюдо
Дзюдо
14:51
Зантарая: «IJF готові заплатити ціну українських життів за те, щоб спортсмени з країни-агресора брали участь в змаганнях»
Георгій Зантарая / Фото - Facebook
Відомий український дзюдоїст Георгій Зантарая відреагував на лист від Міжнародної федерації дзюдо (IJF) в Федерацію дзюдо України щодо відсторонення росіян і білорусів від міжнародних змагань.

Зантарая опублікував в своєму Instagram відео, де російський дзюдоїст іван ніфонтов повідомляє, що є прихильником президента рф владіміра путіна.

«Спасибі за відповідь на наш лист, але я хочу, щоб всі знали: хоча Міжнародна федерація дзюдо запевняє всіх, що дзюдо поза політикою, багато російських спортсменів Федерації відкрито заявляють про свою підтримку війни проти України. Якщо хто ще не бачив, подивіться ці відео, і у вас не виникне питань про те, чому ми хочемо, щоб російські спортсмени були дискваліфіковані».


«Ви також підкреслюєте, що спорт – це чесна гра, що умови повинні бути однаковими, але як українські дзюдоїсти можуть мати однакові умови для тренувань, якщо вони ризикують щодня опинитися під завалами будинків або піддатися ракетному обстрілу? Результатом війни не може бути «нічия», тому я знову прошу Федерацію звернути увагу на Україну і, як ви писали в листі: «бути єдиними і в хороші, і в погані часи».


«Українські спортсмени і я, зокрема, не можемо повірити, що ви (IJF) готові заплатити ціну українських життів за те, щоб спортсмени з країни-агресора брали участь в змаганнях».




Нагадаємо, що ФДУ повідомила IJF, що в разі прийняття такого рішення національна збірна України відмовиться від участі в турнірах під егідою Міжнародної федерації дзюдо.
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Хайлайти

Теги

Георгій Зантарая Збірна України (дзюдо)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Українці завоювали два срібла і одну бронзу на етапі Кубка Європи в Мадриді
Українці завоювали два срібла і одну бронзу на етапі Кубка Європи в Мадриді
Дзюдо
13 червня 11:22
Міжнародна федерація допустила росіян до змагань. Українці займають жорстку позицію
Міжнародна федерація допустила росіян до змагань. Українці займають жорстку позицію
Дзюдо
10 червня 22:50
Білодід, Хаммо і компанія представлять українську збірну на турнірі серії Grand Slam
Білодід, Хаммо і компанія представлять українську збірну на турнірі серії Grand Slam
Дзюдо
02 червня 20:28
Зантарая: «Україна обов’язково переможе у війні, я в це вірю»
Зантарая: «Україна обов’язково переможе у війні, я в це вірю»
Дзюдо
02 червня 19:22

Новини: Дзюдо

Зантарая: «IJF готові заплатити ціну українських життів за те, щоб спортсмени з країни-агресора брали участь в змаганнях»
Зантарая: «IJF готові заплатити ціну українських життів за те, щоб спортсмени з країни-агресора брали участь в змаганнях»
14:51
Артем Лесюк: «Жорстка позиція НОК України з приводу недопуску росіян до турнірів – це правильно»
Ексклюзив
Артем Лесюк: «Жорстка позиція НОК України з приводу недопуску росіян до турнірів – це правильно»
16 червня 16:29
Збірна України офіційно заявила – знімаються зі змагань, якщо там будуть виступати росіяни
Збірна України офіційно заявила – знімаються зі змагань, якщо там будуть виступати росіяни
16 червня 15:12
Українці завоювали два срібла і одну бронзу на етапі Кубка Європи в Мадриді
Українці завоювали два срібла і одну бронзу на етапі Кубка Європи в Мадриді
13 червня 11:22
Міжнародна федерація допустила росіян до змагань. Українці займають жорстку позицію
Міжнародна федерація допустила росіян до змагань. Українці займають жорстку позицію
10 червня 22:50
Олімпійський чемпіон отримав 16 років в’язниці за вбивство друга
Олімпійський чемпіон отримав 16 років в’язниці за вбивство друга
10 червня 11:48
Український суддя IJF: «Я бачив те, чого ніхто ніколи не повинен бачити»
Український суддя IJF: «Я бачив те, чого ніхто ніколи не повинен бачити»
09 червня 08:44
Білодід в новій вазі програла на другому турнірі поспіль у найдовшій сутичці в кар’єрі
Білодід в новій вазі програла на другому турнірі поспіль у найдовшій сутичці в кар’єрі
03 червня 13:24
Білодід, Хаммо і компанія представлять українську збірну на турнірі серії Grand Slam
Білодід, Хаммо і компанія представлять українську збірну на турнірі серії Grand Slam
02 червня 20:28
Всі новини

Популярні новини

Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 червня 08:51
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Футбол Збірна України
16 червня 10:05
Всі новини