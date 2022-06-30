Зантарая: «IJF готові заплатити ціну українських життів за те, щоб спортсмени з країни-агресора брали участь в змаганнях»
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Український дзюдоїст – про війну в країні, мовчання російських спортсменів та неадекватность організації
09:55
Георгій Зантарая / Фото - suspilne.mediaТитулований український дзюдоїст Гергій Зантарая в черговий раз поділився думкою з приводу рішення Міжнародної федерації дзюдо (IJF) допустити до турнірів білорусів і росіян.
«Як на мене, це дуже негідний вчинок, і, думаю, через якийсь час президент федерації шкодуватиме про своє рішення. Я миритися з таким станом речей не став. За кілька днів до турніру серії «Великого шолома», коли побачив жеребкування і те, що там представлені спортсмени з білоруси і росії, написав офіційний лист в Міжнародну федерацію дзюдо з проханням позбавити мене всіх титулів. Лист я не викидав в мережу, але відповіді з федерації поки не отримав. Хто - то може сказати, що мене хтось змусив, напоумив. Послухайте, ви уявляєте, що означає відмовитися від усього, що завойовував протягом 25 років?».
«Зробити такий крок мене може змусити тільки внутрішнє відчуття, крик душі і бажання допомогти своїй країні. Якщо мої медалі хоч якимось чином допоможуть зберегти хоч одне життя, я буду дуже вдячний. Нагороди – ніщо в порівнянні з людським життям».
Ви очікували такого рішення від Міжнародної федерації дзюдо, яка, по суті, залишилася осторонь від подій в Україні?
«Були припущення, і вони з'явилися, коли за два тижні до змагань я помітив російських спортсменів на зборах в Монголії. Коли весь цивілізований світ виводить свої бізнеси з росії, коли спортивні федерації виключають зі змагань російських, федерація дзюдо своїм вчинком показує, що є така країна, як росія, і що спортсмени звідти братимуть участь в турнірах. По-моєму, це неправильно. Так що ще в Монголії закралися сумніви з приводу того, що Міжнародна федерація дзюдо не підтримає весь цивілізований світ».
«Це підтвердилося, коли відбулася жеребкування турніру «Великого шолома». І я після цього вчинив так, як вважав за потрібне. Мій громадянський обов'язок – допомогти Україні всім, чим можу. Я твердо переконаний, що поки йде війна, не можна допускати ні в якому разі і ні в якому вигляді спортсменів з росії і білоруси. Ні в якому прапором. Єдиний вихід для таких атлетів, як я вже сказав, це висловитися проти війни, сказати, хто насправді Путін. Так, нехай ви зробите це через межі (зрозуміло, що на Батьківщині зробити це страшно), але ви своїм вчинком викличете повагу, співчуття».
«І тоді, напевно, можна подумати про ваше повернення на змагання. А поки ви мовчите і таким чином теж підтримуєте війну, на турнірах вас бути не повинно і близько. Так банально напишіть в фейсбуці що-небудь, висловіться. А то я тільки і зустрічаю якісь жахливі коментарі російських, які підтримують війну. Серед них є і спортсмени. Як на мене, це взагалі жебраки по духу люди. І деяких я навіть знаю особисто».
Наскільки близько?
«Насправді з багатьма був близько знаком, і сподівався, що з тієї ж росії напише мені багато колег-дзюдоїстів. Але за весь час я отримав повідомлення тільки від чотирьох спортсменів, вони висловили свою підтримку і співчуття. І при цьому написали не є корінними росіянами, народилися на Кавказем».
Мовчання колег викликало здивування?
«Напевно, я був розчарований в цих людях. А це ще болючіше. Не розумію, як люди можуть не бачити правди, як вони можуть вірити пропаганді. Ніколи б не подумав, що в росії настільки велика маса ідіотів».
Раніше стало відомо, що українські команди не будуть виступати під егідою IJF.
Коментарі 0