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Зантарая: «Україна обов’язково переможе у війні, я в це вірю»

Легендарний український дзюдоїст відвідав захід до Міжнародного дня захисту дітей від НОК України
Дзюдо
19:22
Зантарая: «Україна обов’язково переможе у війні, я в це вірю»
Георгій Зантарая / фото - Facebook спортсмена

Легендарний український дзюдоїст Георгій Зантарая відвідав захід до Міжнародного дня захисту дітей від НОК України, після чого розповів пресслужбі НОК про свої враження від спілкування з дітьми, а також про те, як потрібно заохочувати молоде покоління до занять спортом.

«Такі заходи є надважливими. Діти мають розвиватися, навіть попри війну в країні. Окремо радий, що спортивна тенденція продовжується в Деснянському районі Києва, в місці, де я прожив довгий час. У мене великі плани щодо проведення змагань з дзюдо саме у цьому районі. Вірю, що скоро ми це реалізуємо.

Аби заохотити дітей до занять спортом - необхідно показувати, що ти любиш їх та поважаєш. Тільки тоді вони будуть тренуватися.

Україна обов’язково переможе у війні, я в це вірю! Ми всі робимо все можливе для цього.

Я вдячний державі, Національному олімпійському комітету, Міністерству молоді та спорту за підтримку спорту у такі складні часи. Вважаю, що на дитячий спорт треба виділяти максимум ресурсів - багато допомоги дітям не буває!»

Відео з події до Міжнародного дня захисту дітей

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