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Зантарая закликав атлетів підписати антивоєнну декларацію білоруського фонду спортивної солідарності

Чемпіон світу-2009 не припиняє працювати на перемогу України
Дзюдо
15:27
Зантарая закликав атлетів підписати антивоєнну декларацію білоруського фонду спортивної солідарності
Георгій Зантарая / Фото - Facebook
Титулований український дзюдоїст, чемпіон світу-2009 Георгій Зантарая закликав своїх колег по цеху підписати антивоєнну декларацію білоруського фонду спортивної солідарності. 

Кілька місяців тому ви підписали антивоєнну декларацію білоруського фонду спортивної солідарності.

«Відразу ж, як вона з'явилася. Закликаю це робити всіх спортсменів. Посилання на декларацію мені надіслав мій друг Діма Шершань, дзюдоїст з білорусі. Насправді декларація – це мегакрута штука. Я зустрічався з хлопцями з фонду, їздив в Ірпень з Костею Яковлєвим, і мені сподобалася його позиція по нинішньому справах, його ідеї. Думаю, ми разом з хлопцями організуємо великий проект, який буде направлений на те, щоб через спорт допомогти Україні перемогти».


«Всі спортсмени світу повинні знати, що відбувається зараз в Україні, що з себе представляють росія і біларусь. Тому що якщо ми не будемо про це мовчати, якщо продовжимо говорити про звірства, що кояться в нашій країні, тоді буде більше шансів все це зупинити. І декларація, думаю, повинна цьому посприяти».


Якщо з росії зі словами підтримки вам написали тільки чотири спортсмени, то скільки таких людей було з білорусі?

«З вашої країни я знаю багатьох дзюдоїстів, але крім Діми [ Шершаня ] не залишили ніхто. Я ось зараз вам це розповідаю і сам думаю, чому вони так вчинили. Ми разом змагалися, зустрічалися на зборах, але коли почалася війна, тільки Діма висловив підтримку. Не знаю, чому так сталося, якщо чесно».


Раніше Зантарая відмовився від усіх своїх титулів через те, що IJF (Міжнародна федерація дзюдо) допустила росіян і білорусів до міжнародних турнірів.
Джерело: by.tribuna.com Володимир Кириченко
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Георгій Зантарая

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