Володимир Кириченко

Заслуженого тренера росії з дзюдо Григорія Давидова затримали в Тюмені за підозрою у сексуальних домаганнях до 13-річної вихованки. Про це повідомляє Telegram-канал SHOT.

За інформацією джерела, тренер чіплявся до дівчинки у спортивному залі клубу «Дзюдо-Бусідо», засновником якого він є. Давидов розповідав про секс, пропонував випити алкогольні напої та намагався дати грошей. Семикласниця розповіла про все батькам.

Давидов – майстер спорту з дзюдо. Він понад 20 років тренував дітей, є батьком трьох доньок. Наразі чоловіка затримано. Вирішується питання про порушення справи за статтею «Насильницькі дії сексуального характеру».

Нагадаємо, збірна України бойкотувала чемпіонат світу-2025 з дзюдо.