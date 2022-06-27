Федерація дзюдо України повідомила, що відмовляється виступати під егідою IJF
Збірна України U-18 – тріумфатор чемпіонату Європи в змішаному командному турнірі
Нашим спортсменам не було рівних на континентальній першості в Хорватії
07:53
Збірна України U-18 з дзюдо / Фото - FacebookЗбірна України з дзюдо стала чемпіоном Європи серед кадетів в змішаному командному турнірі.
Континентальна першість серед спортсменів до 18 років завершилася в хорватському Поречі.
Українська команда в складі Олександра Мартинчука, Назара Віскова, Ігоря Цуркана, Івана Чернишенко, Ярослава Омельченко, Крістіана Хохлова, Юлії Штефаняк, Меланії Водянної, Юлії Кузьменко, Анни Олійник-Корнійко та Діани Семченко у фінальному протистоянні виграла у збірної Франції з рахунком 4:1.
Чемпіонат Європи з дзюдо. U - 18. Пореч ( Хорватія ). Змішаний командний турнір
1. Україна
2. Франція
3. Азербайджан
3. Грузія
Раніше стало відомо, що українські команди не будуть виступати під егідою IJF.
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