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Збірна України U-18 – тріумфатор чемпіонату Європи в змішаному командному турнірі

Нашим спортсменам не було рівних на континентальній першості в Хорватії
Дзюдо
07:53
Збірна України U-18 – тріумфатор чемпіонату Європи в змішаному командному турнірі
Збірна України U-18 з дзюдо / Фото - Facebook
Збірна України з дзюдо стала чемпіоном Європи серед кадетів в змішаному командному турнірі.

Континентальна першість серед спортсменів до 18 років завершилася в хорватському Поречі.

Українська команда в складі Олександра Мартинчука, Назара Віскова, Ігоря Цуркана, Івана Чернишенко, Ярослава Омельченко, Крістіана Хохлова, Юлії Штефаняк, Меланії Водянної, Юлії Кузьменко, Анни Олійник-Корнійко та Діани Семченко у фінальному протистоянні виграла у збірної Франції з рахунком 4:1.
Чемпіонат Європи з дзюдо. U - 18. Пореч ( Хорватія ). Змішаний командний турнір

1. Україна

2. Франція

3. Азербайджан

3. Грузія

Раніше стало відомо, що українські команди не будуть виступати під егідою IJF.

Володимир Кириченко
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Збірна України (дзюдо)

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