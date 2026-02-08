Олег Гончар

Чемпіонка Європи-2026 з карате серед кадетів Софія Елій відмовилася від спільного фото з представницею Росії після завершення церемонії нагородження. Про це повідомив ресурс KARATE PROJECT у соціальній мережі Instagram.

Після вручення медалей українка демонстративно покинула подіум, не погодившись брати участь у спільній фотосесії з російською спортсменкою, яка виступала у нейтральному статусі.

Елій здобула золоту медаль у ваговій категорії до 54 кілограмів. У фінальному поєдинку представниця чорноморського клубу Катана мінімально перемогла принципову суперницю з нейтральним статусом з рахунком 1:0.

Чемпіонат Європи-2026 з карате серед кадетів, юніорів та молоді проходив у Лімасолі з 6 по 8 лютого.