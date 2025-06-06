Олег Гончар

Чемпіон WBO у легкій вазі Кейшон Девіс (13-0, 9 КО) провалив зважування перед дебютним захистом титулу проти домініканця Едвіна Де Лос Сантоса (16-2, 14 КО), повідомило ESPN.

Бій відбудеться в ніч на 8 червня.

Девіс показав на вагах 63,1 кг, тоді як Де Лос Сантос вклався в норму — 61,08 кг.

Через провалене зважування WBO позбавить Девіса титулу, і пояс стоятиме на кону лише для претендента. Якщо Де Лос Сантос переможе, він стане новим чемпіоном, а в разі перемоги Девіса титул залишиться вакантним.

26-річний американець здобув пояс у лютому 2025 року, нокаутувавши в четвертому раунді українця Дениса Берінчика.