Україна виграла 42 медалі на ЧЄ з кіокушин карате
Команда виграла третє загальнокомандне місце
близько 1 години тому
В Бухаресті завершився абсолютний чемпіонат та Кубок Європи з кіокушин карате.
Україна здобула 14 золотих, 10 срібних і 18 бронзових медалей, що дозволило виграти третє загальнокомандне місце.
Золото: Артем Вакуленко, Павло Гелич, Ярослав Данілов, Ілля Коміров, Єгор Куркін, Ігнат Майдаченко, Єлизавета Місюренко, Назар Орел, Олександр Стефанко, Анастасія Федорчук, Артем Фішич, Євдокія Шавула, Артем Шульга, Наталі Яніцька.
Срібло: Квасницька Діана, Максим Заболотний, Телевна Катерина, Андрій Левчук, Іван Лопаткевич, Марʼян Мухін, Владислава Пєвнєва, Яна Стороженко, Єгор Теплий, Софія Філіп’єва.
Бронза: Ігор Аксьонов, Софія Вінніченко, Павло Воротнюк, Анастасія Галенко, Тахір Ельназаров, Яна Журова, Ілля Затєвахін, Кирило Ільчук, Поліна Кліменко, Ярослав Костогриз, Іван Лежнюк, Юрій Оганесов, Максим Папов, Олександр Покрищенко, Тимур Сакс, Марина Смик, Микола Хатунцов, Єгор Шевченко.
