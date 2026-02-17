Олег Гончар

Українські спортсмени Богдан Марисенко та Юрій Криловський відмовилися від спільного фото з представником Росії під час церемонії нагородження на турнірі Юнацької ліги у Фуджейрі, ОАЕ.

Марисенко здобув золото у категорії U-14 до 55 кг, ставши чемпіоном Youth League Fujairah 2026. Криловський у цій же віковій групі виборов бронзову медаль. Після завершення фінальних поєдинків українці не стали брати участі у спільній фотосесії на п’єдесталі разом із російським спортсменом.

У спортивному клубі «Юніон», який представляють каратисти, заявили, що жодні зміни у правилах міжнародної федерації не змусять українських атлетів ставати поруч із представниками держави-агресора. Там наголосили, що позиція спортсменів є свідомою та принциповою на тлі повномасштабної війни Росії проти України.