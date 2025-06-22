Олег Гончар

Російські спортсмени не зможуть взяти участь у чемпіонаті Європи з кікбоксингу, який пройде з 22 по 29 червня 2025 року в Кишиневі, Молдова.

Міністерство освіти та досліджень Молдови офіційно заборонило виступ росіян, попри рішення Всесвітньої федерації кікбоксингу (WKF) від березня 2025 року скасувати санкції та дозволити росіянам змагатися під національним прапором і гімном.

Молдовська влада мотивувала своє рішення «загрозою громадським інтересам» та загрозою суверенітету через участь російських і білоруських атлетів.

На Росії назвали це політичним кроком. В WKF вже повідомили росіянам про недопуск в усній формі, офіційної заяви ще немає.