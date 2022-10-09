Оверім в напруженому поєдинку виграв у Харі

Алістар завершив трилогію на свою користь

Фото: Glory

У Арнемі (Нідерланди) в головній події шоу Glory: Collision 4 місцева зірка Алістар Оверім (11-4, 7 КО) переможно завершив трилогію з марокканцем Бадром Харі (106-17-2, 92 КО).



Відзначимо, що нідерландець перемагав марокканця достроково в 2008-му році, а потім в 2009-му вже Бадр нокаутував Алістара.

Оверім активно почав поєдинок, поки Харі боковим у відповідб його не потряс. Алістар потім почав працювати обережніше, але продовжив пресингувати опонента.

Легендарний нідерландець в основному працював ударом на зближенні, а потім клінчував. Бадр у відповідь діяв в більш класичній манері, на дистанції пробиваючи по поверхах.

У третьому раунді Оверім двома ударами в голову потряс Харі, і марокканець рятувався в клінчі. Однак, Алістару все ж вдалося оформити два нокдауна. При цьому, через втому Алістар не зміг нокаутувати опонента.

Судді за підсумками бою віддали перемогу Оверіму: 29:26, 28:27, 28:27, 28:27, 28:27.