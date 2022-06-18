У Glory оголосили третій бій Харі – Оверім
Промоушен Glory розірвав контракти з усіма російськими кікбоксерами
Одна з причин – небажання бійців виходити в ринг зі спортсменами з країни-терориста
09:31
Glory / Фото - fightmag.com.auМіжнародна організація Glory, яка займається проведенням кікбоксерських поєдинків, розірвала угоди з усіма російськими бійцями, включаючи чинного чемпіона в напівважкому дивізіоні артема вахітова. Про це повідомляє Beyond Kickboxing.
«Організація зіткнулася з низкою перешкод, які унеможливили проведення поєдинків для російських спортсменів, включаючи логістичні заборони, проблеми безпеки, блокування грошових переказів в умовах світових фінансових санкцій проти росії, а також небажання суперників змагатися з росіянами».
Напередодні стало відомо про смерть чемпіона світу з тайського боксу Олексія Яніна. Боєць «Азова» загинув 7 квітня під час боїв за Маріуполь.
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