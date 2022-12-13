Хавбек «Динамо» заявив, що команда поборолася б за єврокубок, якби не війна
російські спортсмени сформували загін для війни в Україні
Ось вам і спорт поза політикою і невинні рашистські атлети
13 грудня 06:27
На росії сформували добровольчий загін спортсменів для війни в Україні.
За інформацією Федерації кікбоксингу росії WAKO в загін терористів увійшли спортсмени російського союзу бойових мистецтв.
Нагадаємо, раніше російська спортсменка через війну побажала смерті української легкоатлетці Катерині Климюк.
Коментарі 0