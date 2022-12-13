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російські спортсмени сформували загін для війни в Україні

Ось вам і спорт поза політикою і невинні рашистські атлети
Кікбоксинг
13 грудня 06:27
російські спортсмени сформували загін для війни в Україні

На росії сформували добровольчий загін спортсменів для війни в Україні.

За інформацією Федерації кікбоксингу росії WAKO в загін терористів увійшли спортсмени російського союзу бойових мистецтв.


Нагадаємо, раніше російська спортсменка через війну побажала смерті української легкоатлетці Катерині Климюк.

Карен Агабекян
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Теги

WAKO війна

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