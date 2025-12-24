Олег Гончар

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже внесла 14 представників збірної Росії з санного спорту до списку небажаних осіб, заборонивши їм в’їзд на етап Кубка світу в Сигулді 3-4 січня.

Браже написала у соцмережах:

«Я прийняла рішення включити 14 громадян РФ до списку небажаних для Латвії. Заборона на в’їзд — на невизначений термін».

Рішення стосується етапу Кубка світу в Сигулді, де росіяни планували виступати в нейтральному статусі. Латвія не допускає спортсменів країни-агресора навіть як нейтральних.

У лютому 2022-го МОК рекомендував відсторонювати росіян від змагань. Пізніше позицію пом’якшили, дозволивши нейтральний статус, але країни Балтії та інші зберігають жорсткі заборони.