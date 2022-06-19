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Міжнародна федерація санного спорту змінила статут через війну між Росією і Україною

Більшістю голосів був прийнятий так званий «надзвичайний параграф»
Санний спорт
08:55
Міжнародна федерація санного спорту змінила статут через війну між Росією і Україною

Міжнародна федерація санного спорту (FIL) на офіційному сайті повідомила про прийняття поправок до статуту організації для регулювання надзвичайних ситуацій, подібних до тих, що відбуваються зараз між Росією і Україною.

Більшістю в дві третини голосів був прийнятий так званий «надзвичайний параграф», який регулює випадки «форс-мажору», такі як пандемії або інші катастрофи.

Виконавчий директор FIL Крістоф Швайгер прокоментував прийняття «надзвичайного параграфа».

«Узгоджена поправка до статуту являє собою широко скоординоване пропозицію, яка повинна розширити можливості FIL діяти відповідним чином в гострих ситуаціях, щоб мати можливість оптимально продовжувати свою діяльність».

Спеціаліст зі спортивного права Крістіан Крахе підкреслив, що FIL хоче регулювати не конкретно війну між Росією і Україною, а взагалі можливі надзвичайні ситуації.

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