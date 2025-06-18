Олег Шумейко

Міжнародна федерація санного спорту відсторонила російських атлетів від виступів на Олімпіаді-2026, яка пройде в італійських Мілані та Кортіні-д’Ампеццо.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні конгресу FIL, яке відбулося 18 червня у Тампере. На голосуванні більшістю голосів (24 проти 7) було проголосовано за резолюціЇ від 2022 та 2024 року про виключення російських санкарів та офіційних осіб зі змагань під егідою організації.

Нагадаємо, що раніше IIHF не допустила російські збірні до Олімпійських ігор-2026.