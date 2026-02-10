Олег Шумейко

У Кортіні-д’Ампецці завершилися змагання в одиночних санях серед жінок у рамках Олімпіади-2026.

Обидві представниці України Юліанна Туницька та Олена Смага пробилися до фінальної четвертої спроби. Туницька завершила змагання 18-ю, перевершивши свій виступ на ОІ у Пекіні, де Юліанна стала 21-ю. Смага ж на дебютних Іграх стала 20-ю.

Відзначимо, що українкам вперше вдалося пробитися до фінальної четвертої спроби після зміни правил проведення змагань на ОІ-2014. Це найкращий результат для України з Олімпіади у Ванкувері, де Наталія Якушенко стала 11-ю.

Олімпійські ігри-2026. Санний спорт. Жінки. Одномісні сани

1. Юлія Таубіц (Німеччина) – 3:30.625 хвилини

2. Еліна Бота (Латвія) – + 0.918

3. Ешлі Фаркугарсон (США) – + 0.957

...

18. Юліанна Туницька (Україна) – + 4.198

20. Олена Смага (Україна) – + 5.063