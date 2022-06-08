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Збірна України з міні-футболу з першого місця вийшла із групи Євро-2022. Визначився суперник в 1/8

Нічия з Португалією не завадила стати лідером квартету
Міні-футбол
06:19
Збірна України з міні-футболу з першого місця вийшла із групи Євро-2022. Визначився суперник в 1/8
Фото - EMF

Збірна України в заключному матчі групового етапу Євро-2022 з міні-футболу зіграла внічию з Португалією. Команди обмінялися двома голами.

Таким чином, українці вийшли з групи D з першого місця. Раніше колектив обіграв Угорщину (2:0) і розгромив Туреччину (6:1).

Визначився також суперник збірної України в 1/8 фіналу. Їм стане команда Франції. Початок матчу вже сьогодні, 8 червня, о 15:30 за Києвом.

Слід зазначити, що чемпіонат Європи з міні-футболу не проводиться під егідою UEFA. Турнір не варто плутати з Євро-2022 з футзалу, на якому «Синьо-жовті» зупинилися за крок від медалей.

Сергій Стаднюк
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Теги

збірна України (міні-футбол)

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Новини: Міні-футбол

Збірна України з міні-футболу з першого місця вийшла із групи Євро-2022. Визначився суперник в 1/8
Збірна України з міні-футболу з першого місця вийшла із групи Євро-2022. Визначився суперник в 1/8
06:19
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