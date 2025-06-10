Олег Гончар

Менеджер ексчемпіона UFC у легкій вазі (до 70 кг) Ислама Махачева Алі Абдель-Азіз у інтерв’ю Submission Radio висловив думку, що майбутній поєдинок його підопічного за титул у полусередній вазі (до 77 кг) проти австралійця Джека Делла Маддалени стане складним випробуванням.

За словами менеджера, Іслам був би явним фаворитом проти Топурії з коефіцієнтом 4 до 1, але в протистоянні з Делла Маддаленою шанси виглядають майже рівними. Абдель-Азіз також згадав, що Хабіб Нурмагомедов вважає цей бій важким, і застеріг від недооцінки суперника, назвавши австралійця дуже талановитим.

Делла Маддалена, якому 28 років, дебютував у професійному ММА в 2016 році і з 2022 року виступає в UFC, де здобув вісім перемог без поразок. В останньому бою переміг Белала Мухамада та став чемпіоном організації.